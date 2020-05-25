ولي العهد السعودي مهنّأ جنوده: يؤلمني أنني لست بينكم اليوم

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"الخليج 365" من الرياض: هنّأ ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التهنئة بعيد الفطر المبارك لمنسوبي وزارة الدفاع.

وهنأ الأمير محمد الضباط والجنود السعوديين عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

وتمنى ولي العهد السعودي في الاتصال المرئي عن تمنياته "بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقال:"فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة".

وتعيش السعودية هذه الأيام على وقع تدابير واجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي بعد تفشي فيروس كورونا شأنها شان غالبية دول العالم. ومنعت السلطات الزيارات والعايدة المباشرة ومنعت صلاة العيد في المساجد تحسبا لتفشي عدوى الفيروس.

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من جانبه، نقل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي خلال مداخلته عبر الاتصال المرئي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ولولي العهد بعيد الفطر المبارك.

وأكّد الرويلي أن "القوات المسلحة وفي ظل جائحة كورونا تتمتع بأعلى درجات الجاهزية القتالية مع تطبيق كامل الاحترازات بدعم القيادة الرشيدة ومتابعة سمو ولي العهد وسمو نائب وزير الدفاع".