شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وتعتبره تمهيدا ممنهجا للضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومواشيهم فى عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتى كان آخرها إصابة مواطنيين برصاص مستوطنين ارهابيين فى بلدة المغير شمال شرق رام الله نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وذكرت الخارجية الفلسطينية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "أن عصابات المستوطنين هاجمت رعاة أغنام فلسطينيين واعتدت عليهم تحت حماية قوات الاحتلال التى تدخلت بإلقاء قنابل غاز المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينيين، بهدف توفير الحماية للمستوطنين".

وأشارت إلى، أن الأيام الأخيرة قد شهدت تصاعدا ملحوظا فى هجمات المستوطنين على أراضى المواطنين فى أكثر من منطقة فى الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها، حيث استخدم المستوطنون أسلوبا عنصريا جديدا فى استباحة الأرض الفلسطينية خاصة فى منطقة الأغوار، وتقوم طائرات جيش الاحتلال المسيرة بحراستها ريثما تنهى اعتدائتها الاستعمارية التوسعية.

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مؤكدة أن ميلشيات المستوطنين المسلحة، هى الكتيبة المتقدمة لجيش الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم والتوسع، فى استغلال بشع للانشغال الفلسطينى والعالمى بمواجهة وباء كورونا.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، المسئولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتدائهم ونتائجها وتداعياتها، مؤكدة أن بيانات الإدانة الدولية للاستيطان وجرائم الاحتلال غير كافية، ويبقى تأثيرها معنوى فقط مالم ترتبط وتترجم بعقوبات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على لجم المستوطنين وتفرض عليها التراجع عن خطوات الضم.