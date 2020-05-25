شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين للحد من إصابات كورونا فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، عن إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين في إطار السعي للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت دائرة صحة البصرة، الاحد، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وقالت دائرة الصحة في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية، إن "الموقف الوبائي لليوم الأحد شهد تسجيل خمس حالات موجبة جديدة بينما الحالات التي تماثلت للشفاء الجديدة بلغت 77".
وأضافت أن "عدد الحالات الموجبة التراكمية بلغت 747 بينها 18 وفيات، و578 شفاء"
وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى العراق.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم فحص 6503 نماذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 188685، وبلغت عدد حالات الشفاء 153 حالة و8 حالات وفاة.
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