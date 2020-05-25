شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شابين فلسطينيين برصاص مستوطنين شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شابان فلسطينيان برصاص مستوطنين إسرائيليين، اليوم الإثنين، فى سهل قرية المغير شمال رام الله وسط الضفة الغربية، وأفاد الناشط فى مقاومة الجدار والاستيطان كاظم حج محمد - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عددا من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام فى السهل الواقع بين القرية وقرية ترمسعيا، حيث أسفر ذلك عن إصابة شابين بجروح أحدهما إصابته فى البطن والآخر فى القدم، نقلا على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبى برام الله.

وأشار إلى، أن جنود الاحتلال الإسرائيلى وصلوا إلى الموقع وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذى هبوا لمساندة رعاة الأغنام من هجمة المستوطنين.