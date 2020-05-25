شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 504 من المصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن شفاء 504 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6621، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأحد، تسجيل 838 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 21.302 حالة، وتسجيل 370 حالة شفاء، ليصبح عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6.117 حالة، كما توفى 8 حالات ليصبح عدد الوفيات 156 حالة.

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وجه الجمعة، كلمة إلى الشعب الكويتي والمقيمين في البلاد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد أمير الكويت، أن على الجميع الابتهاج بالعيد وبث السعادة في نفوس الأسر، لافتا إلى أن الدولة تتطلع إلى عودة الحياة كما عهدناها قبل تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف أن عالم الغد بعد وباء كورونا لن يكون كما هو عليه قبلها، لافتا إلى ضرورة أن تعتمد الحكومة والمؤسسات نهج جديد يعيد رسم مستقبل الكويت.

وأكد الشيخ صباح أنه واثق من تجاوز أزمة فيروس كورونا، موجها الشكر لجميع الفرق الطبية والجهات الصحية على جهودهم في مواجهة الوباء.