شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة مشتركة بين الجيش الروسى والسورى لحماية ميناء طرطوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد القاعدة الروسية فى طرطوس، فياتشيسلاف روديونوف، أن العسكريين الروس والسوريين أجروا مناورة مشتركة لحماية ميناء طرطوس من عمليات تخريب، بمشاركة كاسحات ألغام وزوارق تابعة للبحرية السورية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن روديونوف قوله، "تم تنفيذ تمرين تكتيكى مشترك بين البحرية السورية والبحرية الروسية؛ وخلال التمرين التكتيكى المشترك، تم حل قضايا الدفاع المتنوع عن قاعدة طرطوس. لقد تم تحقيق جميع أهداف التدريب المخطط لها، البحرية السورية والبحرية الروسية جاهزتان لحماية قاعدة طرطوس البحرية والدفاع عنها".

ووفقا لسيناريو التدريب، حاول أربعة مخربين غواصين وضع عبوة ناسفة فى القاع. ووصل القارب الروسى المضاد للتخريب "رابتور" إلى المكان الذى يمكن أن تكون العبوة فيه.

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وطارد الجيشان الروسى والسورى المخربين، وحاول اثنان الهرب. وذهب خلفهما سباحون مقاتلون روس. وتم القبض على المخربين وأخذهما إلى الشاطئ، وتسليمهما إلى الشرطة العسكرية الروسية.

وبحسب السيناريو، عمل الغواصون بالتنسيق مع مجموعة من المنتهكين الذين كانوا يحاولون اختراق القاعدة البحرية بقارب عالى السرعة. وتمكن القارب المضاد للتخريب "رابتور" والقارب "كينيل" من إيقاف أعمال المنتهكين.

وقامت أحدث كاسحات الألغام الروسية "إيفان أنتونوف" بإزالة الألغام وفتح ممر للقاربين.. واكتشف طاقمها العديد من الألغام العائمة تحت الماء ودمروها.