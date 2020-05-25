شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو الديمقراطية لدعمها فى مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوى على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 5 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.

وقال السفير الإماراتى لدى جمهورية رواندا، هزاع محمد خرصان القحطانى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن تقديم دولة الإمارات للمساعدات اليوم يؤكد شراكتنا العميقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتى تشكل جزءاً مهماً من العمل الدؤوب فى مكافحة "كوفيد-19" فى أفريقيا، مضيفا أنه يجب على الدول أن توحد جهودها لتعزيز الحملة العالمية فى مكافحة الوباء.

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وقدمت الإمارات، أكثر من 646 طناً من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفا من المهنيين الطبيين.