شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة فى القدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، الاثنين، إن السلطات الدينية قررت تأجيل إعادة فتح كنيسة القيامة في القدس المحتلة، بعد إعلانهم السبت التوجه لإعادة فتحها الأحد، وبعد شهرين من إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وحسب صحيفة الدستور الأردنية، أوضح عيسى أن "القرار يأتي خوفاً من عدم السيطرة على أعداد الزائرين للكنيسة، وتجنباً لتفشي فيروس كورونا المستجد، حيث لم يتم احتوائه بشكل كامل حتى اللحظة".

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وأعلن في 25 مارس الماضي، غلق الكنيسة التي شُيّدت في موقع صلب المسيح ودفنه وذلك في إطار التدابير غير المسبوقة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهتها، أعلنت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس المحتلة الثلاثاء أن باحات المسجد الأقصى ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي بدأ الأحد.