السودان.. إصابة وزيرة بكورونا وعزل عضو في مجلس السيادة

عادل عبد الرحيم / الخليج 365
ـ وزارة الصحة أعلنت تسجيل 19 وفاة و192 إصابة بكورونا
أعلنت وزيرة الشباب والرياضة السودانية ولاء البوشي، الإثنين، إصابتها بفيروس كورونا، فيما خضع عضو مجلس السيادة محمد الفكي لعزل صحي.
وقالت البوشي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "تأكدت مساء (الأحد) من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة".
وأضافت البوشي: "قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي".
بدوره، أكد الفكي، عبر حسابه على فيسبوك، أنه سيخضع للعزل الصحي، لمرافقته الوزيرة البوشي في رحلة عمل رسمية مؤخرا.
وقال الفكي: "بما أننا كنا في رحلة عمل رسمية شملت ولايات كسلا والقضارف (شرق) والجزيرة (وسط)، قررت الدخول في عزل طبي لمدة أسبوعين، وإجراء الفحوصات اللازمة".
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 19 وفاة و192 إصابة بالفيروس.
وأوضح البيان ارتفاع محصلة الإصابات إلى 3 آلاف و810، بينها 165 وفاة، و458 حالة تعاف.
وحتى صباح الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و503 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 346 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و303 آلاف، وفق موقع "Worldometer".
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