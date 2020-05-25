الطيران المدني العراقي توضح حقيقة موعد استئناف الرحلات الجوية

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد كاظم، قال بأن "الحديث حول استئناف الرحلات الجوية بدءا من شهر حزيران المقبل عارٍ عن الصحة".

مضيفا بأن "سلطة الطيران المدني قررت تعليق الرحلات الجوية حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تتم، بعدها مناقشة الموضوع مع خلية الازمة واللجنة العليا للصحة والسلامة، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ القرار بتمديد الحظر أو فتح الأجواء العراقية". وكانت سلطة الطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق، استمرار تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 أيار الجاري. Advertisements

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران، جهاد كاظم، في بيان، أنه "تم تعليق الرحلات الجوية في البلاد لغاية 31 أيار الجاري"، موضحاً، أن "قرار التعليق لجميع الرحلات الداخلية والخارجية في البلاد باستثناء الرحلات الخاصة لإجلاء العراقيين العالقين في الخارج".

وأضاف، أن "الاستثناء شمل كذلك رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والتي تستمر بشكل طبيعي وكذلك الطائرات العابرة للأجواء العراقية، استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد".

يذكر بأن وزارة النقل العراقية قامت في وقت سابق من هذا الشهر، بإطلاق جدول الرحلات الاستثنائية، لإعادة العراقيين العالقين في الخارج بسبب إجراءات الحظر الشامل التي اتخذتها دول العالم في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقل المكتب الإعلامي في الوزارة، إعلان وزارة النقل العراقية عن جدول رحلات الخطوط الجوية العراقية الاستثنائية ليوم الجمعة 2020/5/15 استناداً لقرارات وموافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.