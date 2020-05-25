الإمارات تفتح باب العودة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد مع بداية يونيو

فبحسب ما نشرت صحيفة "البيان" فإن حكومة الإمارات قررت السماح لحاملي الإقامات السارية الموجودين خارج الدولة بالعودة إليها بدءا من 1 يونيو/حزيران.

وكانت حكومة الإمارات قد أصدرت في 19 مارس/آذار 2020 قرارا بتعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة حتى إشعار آخر، بسبب انتشار فيروس كورونا وكإجراء احترازي للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وفي إطار محاربتها لتفشي فيروس "كورونا"، قررت الإمارات في وقت سابق تطبيق حل جديد في إطار المكافحة، بفرض ارتداء سوار معصم إلكتروني من إصدار مراكز الفحص، على كل شخص جاءت نتائج التحليل الخاصة به لفيروس كورونا إيجابية، وذلك لضمان التزامه بإجراءات الحجر.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فأنه سيتوجب على هذا الشخص أيضا تحميل تطبيق يسمى "الحصن" بالتزامن مع ارتداء السوار، والذي يمكن إزالته بعد تسجيل نتيجتي فحص سلبيتين.