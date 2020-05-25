شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الازمة العراقية: يجب فرض حظر تام بعد عيد الفطر مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت خلية الأزمة العراقية ، اليوم الاثنين، بفرض حظر شامل للتجوال، بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، للحد من ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما حذرت من تنامى الجائحة بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال عضو الخلية النائب على اللامى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، إن خلية الأزمة النيابية طالبت بفرض حظر شامل للتجوال، بعد عطلة عيد الفطر، بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى إن دور خلية الأزمة ليس تنفيذيا وإنما يقتصر على الرقابة ومتابعة إجراءات وزارة الصحة عن كثب.

وأضاف، أن "الخلية تتابع إجراءات مواجهة كورونا"، محذرا من تنامى خطر الجائحة بسبب عدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وإجراءات حظر التجوال.

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وتابع، أن " البلاد ستتعرض لكارثة كبيرة وقد تسجل أرقاما مرتفعة أذا استمر عدم الالتزام بالإرشادات الصحية"، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

وطالب اللامى، المواطنين بالالتزام بحظر التجوال والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة.