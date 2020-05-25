شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 19 وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع روسيا اليوم، أن وزارة الصحة السودانية أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 19 حالة وفاة و192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3820، وأضافت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الوفيات بلغت 165 مع تسجيل 19 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن 34 مريضا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الأخير، ليصبح مجموع المتعافين 456. وتعود معظم الحالات الجديدة إلى الخرطوم (124 إصابة و5 وفيات) والجزيرة (30 إصابة و6 وفيات).

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة، منها 6 في ولاية الخرطوم.

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وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح أمس الأحد، عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 209 حالات في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 12 ولاية.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3 آلاف و628 حالة، بينها 146 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 424 شخصا وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.