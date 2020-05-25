شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وطقس غائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تسقط أمطار بالسعودية فى حين يكون الطقس غائما فى الإمارات.

السعودية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم الاثنين تضمنت أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاثنين، صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر، شرقاً وشمالاً، تمتد على بعض المناطق الداخلية، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 45 كم/س أحياناً ويكون الموج الخليج العربي خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 15:35 المد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 09:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:01 وفي بحر عمان يكون خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 58: 11 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الاول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 05:37.

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البحرين