رئيس الوزراء العراقى يبحث مع الرئيس الفرنسى التعاون الأمنى بمكافحة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، دعم مجالات التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب الكاظمي أن الجانبين بحثا سبل تعزيزالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق .

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