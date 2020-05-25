شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد أهمية التضامن الأفريقى من أجل مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تونس أهمية تضافر الجهود وتعزيز التضامن الأفريقى من أجل رفع التحديات الراهنة، ومن بينها مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحد من تداعياتها على بلدان القارة وشعوبها.

وجددت تونس - فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها بمناسبة "يوم أفريقيا"، الذي يصادف يوم 25 مايو من كل عام، ونقلته وكالة الأنباء التونسية - حرصها في هذا الظرف الدقيق، لكونها ممثلا لأفريقيا في مجلس الأمن للدفاع، على قضايا القارة، وثبات مواقفها الرامية إلى الإسهام في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، وبناء الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.

وقال البيان "إن تونس عاقدة العزم على المضيّ قدما من أجل مزيد من دفع الاندماج الأفريقي، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لشعوب القارّة، بما يستجيب لتطلعاتهم وطموحاتهم وفقا للأهداف الطموحة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية".

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