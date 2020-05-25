حسابات النجوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد حمدي شاكر



* أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر تغريده في «تويتر» بعد كسر شاشة التلفزيون عقب خسارته مباراة كرة قدم «بلاي ستيشن» مع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم، عن تحضير أغنية جديدة بعنوان «انكسرت الشاشة»، من كلماته وألحان سهم، ومن غناء رابح صقر، وسيتم تسجيلها خلال أيام لطرحها.

* شارك المنتج المصري تامر مرسي صاحب شركة «سينرجي» للإنتاج الفني متابعيه عبر «إنستجرام» بملصق دعائي أولي لمسلسل «هجمة مرتدة» معلقاً عليه: «هجمة مرتدة من ملفات المخابرات المصرية حصرياً على شاشات المتحدة في رمضان 2021، وسيضم العمل في بطولته أحمد عز وهند صبري، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

* أطلق المطرب وائل جسار فيديو كليب أحدث أغنياته بعنوان «ما تغيبش ثانية» بمناسبة عيد الفطر المبارك من إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز»، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع وليد شراقي ومن إخراج فادي حداد وتم تصوير جميع مشاهدها في عدد من الأماكن في لبنان.

* نالت أغنية تتر النهاية لمسلسل «الاختيار» للمطربة أصالة «سلام سلام» إعجاب العديد من متابعيها عبر حسابها على «فيسبوك» حيث نشرت الأغنية مصحوبة بتغريدة قالت فيها: «تشرفت باختيار صوتي ليكون ختام هذا العمل الرائع، الذي يجسد تفاصيل حياة الأبطال الحقيقيين، وقد كان لجميع الحكاية أكبر أثر في وجداننا، فكم هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بأمان».

* يواصل مسلسل «اثنين في الصندوق» عرضه عبر شاشة التلفزيون حتى نهاية العيد، حيث كان مقرراً له 36 حلقة، ونشر بطلا العمل محمد أسامة «أوس أوس»، وحمدي الميرغني عبر إنستجرام، صورة تجمعهما بالفنان بيومي فؤاد، معلقين عليها: سنقضي العيد في زامبيزي ورغم عدم وجود طيران لكن معنا طائرة خاصة لأننا أولاد رئيس، في إشارة لدورهما في العمل.

* هنأ عدد من نجوم الفن والمشاهير عبر الوطن العربي الفنان محمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، ونشروا صوراً عبر صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له دوام الصحة والنجاح ومهنئين بنجاح مسلسل البرنس.