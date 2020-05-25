تـدشين نصب ميـــدان خـورفكـــان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، دشن المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني، رئيس هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البُنى التحتية في إمارة الشارقة، يرافقه الدكتور راشد عرب النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، والمهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكان، صباح أمس مشروع «نُصب ميدان خورفكان» وهو عبارة عن مبخرة تقليدية ضخمة، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة ببنائها في مدخل مدينة خورفكان التاريخية العريقة، لتكون رمزاً للترحيب بضيوف المدينة من كافة إمارات الدولة والسياح من مختلف أنحاء العالم.

بهذه المناسبة رفع المستشار المهندس صلاح بن بطي المهيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإلى أصحاب السمو حُكام الإمارات الكرام، وإلى جموع المسلمين في أنحاء العالم كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار إلى أن مشروع «نصب ميدان خورفكان» هو إحدى مكرمات صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث وجه سموه ببناء المبخرة التقليدية في وسط الميدان، الذي يعد أشهر مداخل المدينة التي تتميز بغناها التراثي والتاريخي، لتستقبل بعطرها الفواح طوال العام زوار المدينة الكُثر من المواطنين والمقيمين والسائحين من مختلف دول العالم، حيث تعتبر مدينة خورفكان من أشهر المقاصد السياحية والتراثية والتاريخية بإمارة الشارقة.

وحول المواصفات الإنشائية لنصب ميدان خورفكان، ذكر أن النصب يتكون من هيكل خرساني على شكل مبخرة عملاقة بارتفاع ٧ أمتار وبقطر يبلغ ٥.٩ متر، ويتكون من ٣٠ قطعة منفصلة تم تصنيعها بشكل منفصل بالمصنع، ثم نُقلت الى موقعها الحالي وتركيبها لتتخذ الشكل التقليدي للمبخرة، كمفردة من أهم المفردات الثقافية لمجتمعنا الإماراتي، وكواجهة سياحية تميز مدينة خورفكان الي جانب معالمها الشهيرة والقريبة من نفس الموقع مثل ميدان خورفكان الجديد بنوافيره الضخمة الجميلة ورمز المقاومة وسارية العلم.

ولفت إلى أن هذا المشروع يعد واحداً من مبادرات كثيرة لسموه بمدينة خورفكان التي تم تنفيذها مؤخراً ضمن الخطة التنموية والتطويرية للمناطق الشرقية والوسطى، فقد افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة العام الماضي بمدينة خورفكان عدداً من المشاريع التراثية والسياحية مثل حصن خورفكان والسوق القديم وبرج الرابي وبرج العدواني وميدان خورفكان واستراحة سد الرفيصة، وافتتح سموه كذلك في شهر ديسمبر الماضي الأكاديمية البحرية بخورفكان.

واستطرد: اليوم نستكمل سلسلة هذه المشروعات بافتتاح مبخرة خورفكان في مدخل المدينة لتكون رمزاً للكرم وحسن الضيافة، فالمبخرة ترتبط مباشرة بعادات أصيلة مترسخة ومتجذرة في مجتمعنا، وترمز الى الترحيب بالضيف وإظهار المحبة وحسن الاستقبال، وهي أفضل ما تستقبل به المدينة ضيوفها وزوارها من المواطنين والمقيمين والسياح من مختلف أنحاء العالم.

كما أشار إلى أن الاهتمام برموزنا التراثية يرسخ موروثنا الثقافي ومفرداتنا التاريخية في نفوس الأبناء والأجيال القادمة، ويعزز كذلك من مكانتنا السياحية بالمنطقة، التي اعتمدت بشكل رئيسي على الثقافة والفنون والمعالم التاريخية والإسلامية.

وأكد صلاح بن بطي، اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالمشروعات التراثية والسياحية بالمنطقة الشرقية ومدينة خورفكان تحديداً، فقد وجه سموه بتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية تتولى تنفيذها هيئة «مبادرة» ودائرة التخطيط بالتعاون مع الجهات المختصة وتهدف إلى تحقيق النهضة الشاملة بكل القطاعات والمدن في إمارة الشارقة.