السخرية السياسية والتنمّر الاجتماعي

استمع

د . عبدالله السويجي

وضعت بعض الدول قوانين تعاقب على السخرية والتنمّر والاستهزاء بالآخرين، وتأتي على رأسها عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة، حين أقرت قانون الجرائم الإلكترونية

السخرية والتهكّم والاستهزاء والتنمّر، مصطلحات أشبعها دارسو علم الاجتماع بحثاً، وكذلك الاختصاصيون في النفس البشرية، وجميعها تصب في معنى التقليل من قدر الآخر، إن كان فرداً أو قبيلة أو شعباً، والاستقواء عليه. ولا يعبأ الساخر أو المستهزئ بالأثر النفسي الذي يقع على الآخر الذي قد يصبح ضحية أو مريضاً بعقدة نفسية أو أكثر، لأنه، أي المستهزئ، في الأصل يعاني عقداً أخرى، وبمعنى آخر، ضحية تسخر من ضحية.

وإذا كان فعل السخرية والاستهزام قد انتشر قديماً وعُدّ غرضاً من أغراض الشعر والأدب، وسُمّي بالهجاء، وراح ضحيته رجال ونساء من كبار القوم، إلا أنه في عصر تكنولوجيا المعلومات وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح منتشراً بطريقة مؤذية ولا إنسانية تهدد السلم الأهلي القومي، بل هنالك فوضى في هذا الفضاء المفتوح يمارسها كثيرون بأسماء حقيقية ومستعارة، ويتحول هذا السلوك إلى خطر يحدق بالفرد والمجتمع حين يتناول شعباً ما بالسخرية، السخرية من لغته أو لهجته أو فقره أو جهله أو عاداته أو تقاليده.

Advertisements

وقد وضعت بعض الدول قوانين تعاقب على السخرية والتنمّر والاستهزاء بالآخرين وتأتي على رأسها عربياً دولة الإمارات العربية المتحدة، حين أقرت قانون الجرائم الإلكترونية، فاعتبرت القدح والذم والتهجّم جريمة يعاقب عليها القانون، ما أدى إلى إشاعة نسبة كبيرة من الوئام بين الناس، والتحلّي بالصبر والتأنّي قبل الانفعال.

نحن لا نكشف سراً إذا قلنا إن الدول العربية تنتهج سياسات متباينة في مجالات كثيرة قد تصل أحيانا إلى التضارب، وهذا يعود إلى فشل الجهود الجماعية في وضع وتنفيذ سياسات خارجية منسجمة تردم الفجوات بين السياسات، ما أدى إلى تنافر في العلاقات أحياناً، وأحياناً أخرى وجود دبلوماسية باردة بين الدول المتنافرة، وهذه السياسات ما تلبث أن تتصدّع عند أي سوء تفاهم أو خلاف تجاه قضية أو قضايا محورية، إقليمية أو قومية، فتنفلت الأمور من عقالها، وتنشط وسائل التواصل الاجتماعي فيستخدم أصحاب الحسابات لغة عدوانية، وأحياناً يضعون أنفسهم في مكان الدولة ويتحولون إلى ناطقين رسميين من دون أن يتحلوا باللغة الدبلوماسية الآمنة، فيستخدمون السخرية والاستهزاء وقد يصل الأمر إلى التنمّر على الآخر، الذي يرد الصاع صاعين.

ولا بد من القول إن جهات ثالثة تُسمّى بالطابور الخامس، تتدخل لتؤجج الخلافات بين الأطراف، وتبدأ باستخدام الألفاظ النابية تجاه الطرفين لتغذي الحقد. ويصل الأسلوب الساخر إلى مرحلة متدنية ينذر بنشوب حرب بين الطرفين، وهؤلاء الأفراد الساخرون المستهزئون المتنمّرون لا يعرفون أنه في السياسة لا يوجد عداء مطلق ولا صلح مطلق، وقد تعود العلاقات إلى طبيعتها.

إن أسوأ ما في الكتابات الساخرة أو المستهزئة لجوئها إلى التعميم، فتحط من قيمة شعب بأكمله لمجرد خطأ فردي، وقد تلجأ إلى تحوير في التاريخ، أو تعلن موقفاً مؤيداً لأعداء الآخر، وهي كلها مواقف وكتابات شخصية ولا تحمل أي صبغة رسمية.

لن أتحدث عن تعزيز الوعي وتوسيع المدارك لأنها مسألة فردية، وسأدعو الدول العربية التي لم تضع قوانين للجرائم الإلكترونية لأن تبادر في ذلك وتلاحق قانونياً أصحاب الحسابات الساخرين والمتنمّرين، وأخص بالذكر المجتمعات التي تكثر فيها السخرية السياسية واستخدام المفردات القبيحة والاستهزاء بالشعوب، وهي لا تعلم أنها قد وقعت في فخ العنصرية البغيضة.

وأخيرا نهتدي بقول الله تعالى في سورة الحجرات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). فهذه الممارسات تفسد إيمان الشخص وتجعله من الظالمين.

نحن في أشد الحاجة إلى لم الشمل والتعاون والتآزر في عالم تحكمه التحالفات، فإن لم نستطع في وقتنا الحاضر فلنلتزم الصمت، فهنالك أشخاص رسميون مهمتهم التصدي ومحاورة الآخرين. وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بخير.

[email protected]