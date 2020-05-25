أم الإمارات: الكوادر الطبية تسطر أسمى معاني الإيثار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بتقديم «إفطار» للكوادر الطبية والتمريضية العاملة في عدد من مستشفيات أبوظبي العامة والخاصة خلال أول أيام عيد الفطر السعيد، وذلك تكريماً وعرفاناً بجهودهم وتفانيهم في خدمة الوطن والإنسانية خلال مكافحتهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتقدمت سموها بالتهنئة لجميع الكوادر الطبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنية أن يعود على الإمارات وأهله وهم في صحة وعافية بإذن الله.

وقالت سموها بهذه المناسبة: «أثبتت الكوادر الطبية أنها بالفعل خط دفاعنا الأول في مواجهة هذه الجائحة والوقوف صفاً واحداً لحماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده، مسطرين أسمى معاني الإيثار والعطاء، فقد قضوا جلّ أوقاتهم في الآونة الأخيرة بعيداً عن أسرهم وأحبائهم ليحيا أحباؤنا وذوونا.. لقد أدت الكوادر الطبية المسؤولية الموكلة إليها بإخلاص وتفان».

وأشارت سموها إلى أن جميع العاملين في القطاع يستحقون كل التقدير والعرفان لما قدموه من تضحيات مشهودة في مواجهة هذه الجائحة، مؤكدة حرص القيادة الرشيدة على تمكين القطاع وتوفير كل ما يلزم له ليقوم بواجباته على أكمل وجه بما يضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء.

من جهته قال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «نتقدم بالشكر الجزيل إلى سمو أم الإمارات التي حرصت على تقديم دعمها للكوادر الطبية في الميدان في مختلف المنشآت الصحية في الإمارة.. فلطالما جسدت سموها أسمى معالي العرفان والتقدير لكل من يسهم في رفعة وطننا الغالي وصحة وسلامة كل من يعيش على ترابه الطيب.. ويسعدني في ظل هذه المبادرة الكريمة من سموها، أن أتقدم إلى جميع العاملين في القطاع بخالص العرفان والتقدير على جهودهم الكبيرة التي قدموها ولا يزالون في الميدان لتخرج الإمارات من هذا الظرف بعزيمة أقوى وإصرار أكبر على المضي قدماً في مسيرتها نحو التطور والنماء في مختلف الميادين».

وقد نسقت دائرة الصحة مع المنشآت الصحية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ومنشآت القطاع الصحي الخاص لتقديم الإفطار للعاملين في خط الدفاع الأول.

(وام)