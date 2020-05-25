محمد بن زايد يتبادل التهاني مع هيثم بن طارق والغزواني والبرهان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال اتصالات هاتفية مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة، ومحمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيق، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- خلال الاتصالات الهاتفية- تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بهذه المناسبة المباركة وتمنيات سموه لشعوبهم الخير واليمن والبركة ولبلدانهم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

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