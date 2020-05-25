مراكز المسح الوطني تفتح ثاني وثالث أيام العيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



أعلنت شركة صحة أن عدداً من مراكز المسح الوطني ستفتح ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستفتح المراكز في مدينة زايد الرياضية، والوثبة، والباهية في أبوظبي، ومركز الهيلي، وعشارج في العين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ عصراً، ومنطقة الظفرة، مركز مدينة زايد، ومدينة غياثي من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، بينما تفتح مراكز المسح الوطني في الخوانيج بدبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة من ١٠ صباحاً حتى ٦ مساءً.