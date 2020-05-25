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مراكز المسح الوطني تفتح ثاني وثالث أيام العيد

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”


أعلنت شركة صحة أن عدداً من مراكز المسح الوطني ستفتح ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث ستفتح المراكز في مدينة زايد ، والوثبة، والباهية في أبوظبي، ومركز الهيلي، وعشارج في العين من الساعة ٨ صباحاً حتى ٤ عصراً، ومنطقة الظفرة، مركز مدينة زايد، ومدينة غياثي من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً، بينما تفتح مراكز المسح الوطني في الخوانيج بدبي، والشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة من ١٠ صباحاً حتى ٦ مساءً.

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