إقبال على المراكز التجارية في أبوظبي أول أيام العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم المحليات

شهدت المراكز التجارية الكبرى في الدولة، أمس الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، إقبالاً من الزوار والمتسوقين وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات التي أصدرتها الجهات المختصة في الدولة للحد من التجمعات خلال أيام عيد الفطر ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث بادرت المراكز بتوزيع الكمامات والقفازات على المتسوقين فور وصولهم، وحثهم على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للتسوق بأمان حفاظاً على صحة الجميع.

واستقبلت مراكز التسوق في الإمارات زوارها بطاقة استيعابية وصلت ل 30%، في حين فضل الكثيرون البقاء في المنازل، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن حكومة الإمارات.



كاميرات حرارية للرصد



في إمارة أبوظبي ورصدت ”الخليج 365” خلال جولة قامت على مراكز «أبوظبي مول - الوحدة مول - ياس مول - المارينا مول» تخصيص كاميرات حرارية لرصد أعداد الزوار وإرسال تنبيه لإدارة المركز عند تجاوز العدد المقرر، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من الجهات المعنية المختصة بالأمر التي تنص على تحديد 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية، كما تم تخصيص إذاعة موحدة لتذكير الزوار والمتسوقين والعاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما رصدت مبادرة عدد من أصحاب المحال بتعليق لافتات توعوية، داخل المراكز التجارية تفيد بالعدد المسموح له التواجد في الوقت ذاته داخل المحل، وتفاوتت تلك الأعداد بناءً على مساحة المحل، وخلو غرف قياس الملابس، حيث بادر عدد كبير من المتسوقين بعدم الدخول إلى تلك الغرف للحفاظ على أنفسهم وعلى الجميع، بل اكتفوا بمعرفة قياسهم من قبل سواء في الملابس أو الأحذية وغيرها من البضائع.

أمان تام



وسعت أغلب محال بيع الملابس والأحذية إلى متابعة المتسوق فور وصوله للمحل، وتلبية طلبه في أسرع وقت ممكن لإنجاز عملية البيع والشراء في مدة زمنية لا تتخطى العشر دقائق، والسماح لأكبر عدد من المتسوقين بالتسوق في أمان تام مع تطبيق التباعد الاجتماعي.

وقامت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بجولة ميدانية على المراكز التجارية الكبرى للتنبيه على المحال بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتذكير بالغرامات التي ستفرض في حال مخالفة القرارات الصادرة، والتأكد من إغلاق غرف الملابس التي بادر عدد كبير من أصحاب المحال بإغلاقها ومنع المتسوق من قياس الملابس قبل شرائها.

وفي لفتة تحمل العديد من الولاء والانتماء لأرض دولة الإمارات، وتؤكد على تكاتف أفراد المجتمع كافة لتخطي الأزمة، تطوع موظفو الدائرة مع زملائهم من فريق التفتيش لأداء الواجب الوطني في مراقبة التزام المراكز التجارية بتطبيق شروط وتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، واستقبال الزوار والمتسوقين بسلامة وأمان.

وكثفت إدارة مول أبوظبي عدد العاملين ما بين عمال نظافة وأفراد أمن وعمال استقبال، لمتابعة وتنظيم الحركة والتوجيه والتوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بنسبة بلغت حوالي 50% ليرتفع عدد العاملين إلى 150 عاملاً وعاملة بدلاً من 80 فقط، وذلك تزامناً مع افتتاح المول والاحتفال بالعيد.

Advertisements



أجهزة تعقيم



وخصصت جهازاً للتعقيم الذاتي، عبارة عن غرفة صغيرة تحتوي على رشاشات للتعقيم تعمل على مدى 360 درجة، يمر بداخله كل متسوق إجبارياً قبل دخوله المول، ويستغرق ثواني معدودة لإنهاء عملية تعقيم المتسوق أو الزائر.

وحرصت إدارة الوحدة مول على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا، ومراعاة عدم تواجد أكثر من 30% من الطاقة الاستيعابية الكاملة للمول، وبادر 15 متطوعاً في حملة «كلنا شرطة» بالانضمام لفريق عمل المول لتوزيع القفازات والكمامات على المتسوقين والزوار، وتوعيتهم بضرورة تطبيق ترك مسافة التباعد الاجتماعي للقيام برحلة تسوق أمنة.

فيما حرصت إدارة المارينا مول على تطبيق الإجراءات الاحترازية بدءاً من توفير جهاز للتعقيم عند المداخل وتوزيع الكمامات والقفازات، وتعليق اللافتات التي تفيد بتطبيق التباعد الاجتماعي.

وشددت على جميع محال بيع الملابس والأغذية بعدم استضافة المتسوقين بنسبة تزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية للمحال، فيما خصص كل محل عاملاً لتنظيم حركة المتسوقين وإرشادهم سواء بالانتظار أو الدخول.

والتزم أغلب المتسوقين بتطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والقفاز، ومتابعة المحال التي تتضمن عدداً كافياً من المتسوقين والابتعاد عنها حتى خلوها، ليتسنى لهم التسوق في أمان.



إجراءات الدخول للمركز



كما رصدت ”الخليج 365” المراحل التي يمر بها المتسوق في ياس مول أبوظبي فور وصوله بدءاً من محطة التعقيم، التي تتضمن ممراً يتسع لشخص واحد يقف داخله لمدة 30 ثانية، حيث يعقم الجهاز جسم المتسوق بالكامل عن طريق رشاشات للتعقيم متواجدة في كافة أنحاء الجهاز على مدى 360 درجة، ومن ثم يسمح له بالدخول إلى المول.

وفي ما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية كثفت إدارة المول جهودها، حيث بادرت بتوزيع الكمامات والقفازات على جميع المتسوقين في حال عدم امتلاكهم، كما وضعت لافتات في أرجاء المول تفيد بترك مسافة لا تقل عن مترين بين الأشخاص، كما حرصت على توفير عبوات التعقيم لتغطي احتياجات المتسوقين كافة، حيث وضعت عبوة تعقيم كل 10 أمتار، كما نصحت إدارة المول باستخدام طريقة الدفع الآلية.

ووفرت الإدارة أيضاً طاقماً طبياً متواجداً على مدار عدد ساعات العمل للتعامل مع الحالات الطارئة، وأجهزة للكشف الحراري لرصد درجات حرارة المتسوق، ومساعداً افتراضياً لخدمة العملاء دون الاحتياج لملامسة أي سطح، وروبوتات عن بعد للمحافظة على الأمن، وعمال لمسح الأسطح باستمرار كالسلالم الكهربائية وغيرها، وحددت مداخل ومخارج منفصلة.



مراكز التسوق في دبي والشارقة



وفي دبي والشارقة شهدت مراكز التسوق، أمس الأحد، إقبالاً في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المراكز من جهة، ومن جهة، أخرى محافظة الجمهور، والتزامه بمبادرات الحفاظ على عدم التجمع.

وأكدت المراكز التجارية المحافظة على أن الحد الأقصى للزوار سيبقى 30%، واتخاذها إجراءات منع وصول السيارات إلى المواقف عند امتلاء المراكز بالنسبة المقررة.

وخلال جولة «للخليج»، شهد زوار المراكز التجارية الالتزام بالإجراءات المتبعة من خلال المحافظة على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات، وعدم السماح للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وأكثر من 60 عاماً بالدخول إلى المول، كما أغلقت خدمة صف السيارات، في حين قامت مراكز التسوق بوضع الملصقات الحمراء، والدفع الذكي عبر البطاقات البنكية.