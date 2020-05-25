بدء محاكمة نتنياهو في قضايا فساد وسط إجراءات أمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت، مساء أمس الأحد، محاكمة رئيس الوزراء «الإسرائيلي»، بنيامين نتنياهو، ليصبح أول رئيس وزراء في السلطة يخضع لمحاكمة جنائية في تهم تتعلق بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، وأرجئت المحاكمة بعد ساعة من بدئها أمام محكمة في القدس المحتلة، في وقت منعت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أعداداً كبيرة من المصلين من الوصول للصلاة في الحرم الإبراهيمي، في الخليل، وتم اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتدت قوات الاحتلال على مصلّين حاولوا الوصول إلى أبواب المسجد الأقصى، لأداء صلاة عيد الفطر فيه، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، بينهم كبار في السن.

واستبقت الشرطة «الإسرائيلية»، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، المحكمة بتعزيز وجودها الأمني في المنطقة، وأخلت مداخل المحكمة الواقعة في شارع «صلاح الدين»، وفرضت حماية أمنية على القضاة الثلاثة، وعلى كبار المدّعين. وخلال جلسة أمس الأحد، طلب محامو نتنياهو عدة أشهر إضافية لدراسة عناصر الأدلة المقدمة ضده، في حين طلبت النيابة العامة أن يتم الاستماع لإفادات الشهود سريعاً. وأكد القضاة الثلاثة أنهم سيقومون بدراسة طلبات الطرفين، وقاموا برفع الجلسة من دون تحديد موعد جديد لاستئناف الجلسات. وكان نتنياهو أعلن عند بدء محاكمته أنّه يمثل أمام المحكمة «مرفوع الرأس»، واصفاً التهم الموجهة إليه ب«السخيفة». وقال للصحفيين أثناء دخوله مقر المحكمة «أقف أمامكم صلباً، ومرفوع الرأس»، بينما كان محاطاً بعدد من الوزراء. وأضاف نتنياهو «خلال 244 عاماً من الديمقراطية، (منذ الثورة الأمريكية)، لم يحصل أبداً أن وجّهت تهمة إلى أحد لأنه حصل على تغطية إعلامية إيجابية في وسيلة إعلامية. وفي حالتي، فإن التغطية لم تكن حتى إيجابية». وتابع، بينما اتهم قسماً من الإعلام «الإسرائيلي» بأنه غير محايد في هذه القضية «طلبت أن تنقل (الجلسات) مباشرة عبر الهواء كي يتمكن الرأي العام من الاستماع إلى كل شيء (مباشرة) وليس بواسطة» صحفيين. وذكر موقع هيئة البث «الإسرائيلية» (كان)، أن نتنياهو يواجه 3 تهم جنائية منفصلة. وأوضح أن «الملف الأول الذي يتهم به نتنياهو، تنسب له فيه تلقّي الهدايا الثمينة من رجال أعمال أثرياء، وتقدر الكلفة الإجمالية لهذه الهدايا ب 700 ألف شيكل». وأضافت «الملف الثاني يتعلق بالتواطؤ مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، على تحسين صورة نتنياهو الإعلامية مقابل إقدامه على إغلاق صحيفة يسرائيل هيوم». وتابعت «أما الملف الثالث، فهو الأكثر خطورة، إذ يتهم فيه نتنياهو بالرشوة، لأنه، بحسب رواية النيابة العامة، قدم لصاحب شركة «بيزيك الوفيتش» امتيازات تقدر بالمليارات مقابل استخدام موقع (والا) الإخباري الكبير لمصلحة تحسين صورته الإعلامية».

من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على محمد هشام الجعبري، وتم اعتقاله، وقام الجنود بإغلاق مداخل الحرم الإبراهيمي. كما استخدم جنود الاحتلال الهراوات، في الاعتداء على المصلين في القدس، وقام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق. وتجمّع العشرات قرب حواجز الاحتلال الحديدية، واشتبكوا مع قوات الاحتلال. (وكالات)