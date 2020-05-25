ابتعدوا عن عائلاتهم لخدمة الإنسانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:

يمامة بدوان

محمد ياسين



يحظى مفهوم التطوع في دولة الإمارات باهتمام كبير من قبل القيادة وعلى مختلف المستويات الحكومية، باعتباره جزءاً من ثقافة شعب الإمارات، وصورة من صور التلاحم والانتماء للوطن، حيث عملت حملة «الإمارات تتطوع» على تعزيز مشاركة أفراد المجتمع، وتأهيل كوادر تطوعية لدعم ومساندة جهود الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، للحفاظ على أرواح الناس ومكتسبات الوطن.

وتأتي مبادرة «الإمارات تتطوع» في إطار تحقيق المستهدفات الوطنية في وقت الطوارئ والأزمات وفي مختلف الأوقات، ليبقى التطوع في الإمارات نهجاً وطنياً وإنسانياً مستداماً في خدمة الإنسان قبل المكان.

”الخليج 365” التقت عدداً من المتطوعين في خط الدفاع الأول من عدة فرق، يعملون ليلاً ونهاراً في جميع إمارات الدولة لخدمة الوطن، ضحوا براحتهم للوقوف في الخطوط الأولى للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على قيم الدولة والتسامح والمحبة، وعملوا بكل ثقة وكفاءة ولديهم قناعة بالقدرة على الانتصار على هذا الوباء، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار في ربوع الإمارات.

وقال عبدالله الحارثي قائد فريق فزعة التطوعي: «المرحلة الحالية تطلبت الكثير من التضحيات، ومن بينها الابتعاد عن العائلة لفترات زمنية طويلة نسبياً، فلم أكن أتوقع أن ابتعد عن والدتي كل هذه الفترة خوفاً عليها من الإصابة بهذا الوباء، حيث إن العمل الميداني هو الأنسب لنا حالياً، وهو يظهر معادن الرجال الذين راهنت عليهم القيادة الرشيدة، ويتوجب عليهم البقاء عند حُسن الظن بهم، خدمة للوطن والمجتمع في آن واحد؛ إذ إنهم أهل لهذه المهمة وعلى قدر تنفيذها».

وأضاف أنه عمل في عدد من المواقع خلال الأزمة الحالية لجائحة كورونا، ومن ضمنها مواقع التعقيم الوطني والمحاجر الصحية في الفنادق، كما شارك في مبادرات التبرع بالدم، ومع الفريق لدى افتتاح المراكز التجارية وتوزيع القفازات والكمامات.



أفضل اللحظات



من جانبه تحدث عدنان شاهين مسؤول فريق المارشال الإماراتي التطوعي، عن دور المتطوعين في مكافحة فيروس كورونا، حيث يعمل الفريق في الوقت الحالي لدعم الفرق الطبية، من خلال توفير فريق من المتطوعين المختصين في إدارة المرافق الصحية في المستشفى الميداني التابع ل«صحة» في دبي.

وقال إنه ضمن أول مجموعة دخلت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال طواف الإمارات في العين، مضيفاً أنه بعد تجربته في الحجر الصحي طلب من مديره المباشر في المؤسسة التي يعمل بها أن يكون ضمن المتطوعين خلال جائحة كورونا، فقام الأخير على الفور بالموافقة بتفرغه للتطوع ضمن حملة «الإمارات تتطوع»، وبدأت رحلة المساهمة في التطوع، حيث يفتخر بذلك؛ كونه واجباً مقدساً تجاه وطنه وقيادته.

وبين أن تلك الجائحة كانت سبباً في ابتعاده عن عائلته وأصدقائه، من أجل رد الجميل للدولة الحبيبة، حيث إن أفضل اللحظات يجدها وهو يؤدي مهامه تلبية لنداء الوطن.



مواجهة التحديات

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فيما تحدثت مريم محمد العيسائي المتطوعة منذ 5 سنوات في هيئة الهلال الأحمر، عن مشاركتها ضمن الفرق العاملة في المستشفيات الميدانية لاستقبال مصابي فيروس كورونا، مؤكدة سعادتها بما تقوم به لخدمة الوطن والمجتمع، وهو جزء بسيط لرد الجميل لدولتنا؛ دولة التسامح التي وفرت لنا كل السبل للتعلم والعمل.

وأضافت أنها شاركت في العديد من الأنشطة التطوعية ومن ضمنها فعاليات لمساعدة الأيتام، وتوزيع مواد إنسانية، ولكن التطوع خلال تلك الفترة كان مختلفاً؛ لأنها أزمة على مستوى عالمي وتتطلب الكثير من الجهد والوقت والمسؤولية والدقة في العمل، كما شاركت في المحاجر الصحية في إمارة أبوظبي، من خلال تقديم الدعم اللوجستي والنفسي للأفراد لما يقارب من شهرين متتاليين.

وبينت أن الابتعاد عن العائلة ومشاهدة حالات إنسانية تحتاج إلى المساعدة أو تتلقى العلاج بشكل يومي، من أبرز التحديات التي تواجه العاملين في خط الدفاع الأول.



توزيع الغذاء



أما المتطوعة شمسة عبدالله طوينجا من الهلال الأحمر، فقد أوضحت أنها تطوعت منذ 3 أشهر في مبادرات محلية ضمن أزمة «كوفيد 19»، ومن ضمنها المشاركة في المحاجر الطبية ضمن المتطوعين في «مدينة الإمارات الإنسانية» في أبوظبي، ومبادرات توزيع المؤن الغذائية على الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وقالت: «على الرغم من تحديات الابتعاد عن الأهل خلال تلك الفترة، حرصت على عدم الاختلاط بجميع أفراد العائلة والأصدقاء، خوفاً عليهم من انتقال العدوى».

وأشادت بدعم الهلال الأحمر المستمر وتوفيره الفحوص الدورية لفريق التطوع، ولكن يبقى الحرص أمراً ضرورياً، حيث تعمل على مساعدة المصابين وكأنهم جزء من عائلتها، وتحرص على كل أفراد المجتمع وتتمنى للجميع دوام الصحة والسلامة.

وأضافت: «وجودنا الدائم في مبادرات هيئة الهلال الأحمر أتاح لنا فرص الدخول إلى ميدان التطوع والتكاتف معها، لمساعدة ودعم فئات المجتمع في الحجر الصحي ودعم المصابين نفسياً ولوجستياً، حيث أسهمت كقائدة للفريق في مبادرة «لبيك يا وطن» في مراحلها الثلاث التي نظمتها الهيئة في مراكز التسوق ومحطات الوقود، بهدف توعية الجمهور بضرورة لبس الكمامات والقفازات قبيل الشروع في التواصل مع الأشخاص أو الاختلاط بهم، كما تم توفيرها للجمهور بشكل يومي ضماناً لتوفير بيئة صحية وحرصاً على عدم انتشار العدوى».



«ياك الفرج»



من جهته، أكد المتطوع المحاضر محمد سعيد سلطان الكعبي من هيئة الهلال الأحمر، أنه انخرط في العمل التطوعي منذ ثلاث سنوات، وقد شارك خلالها في أكثر من 2500 ساعة تطوعية، وفي عدد من عمليات الهيئة الخارجية، فضلاً عن فعاليات محلية، كما استمرت المشاركات، خلال الأزمة في ‏مدينة الإمارات الإنسانية والحجر الطبي، ومبادرة «لبيك يا وطن»، مشيراً إلى أنه صاحب مبادرة «ياك الفرج» ومبتكر جهاز التعقيم المحمول الذي يعمل بالطاقة الشمسية.

وعن التحديات التي واجهها قال إنه إضافة إلى فراق الأهل والأصدقاء، بسبب كثرة الجنسيات من المصابين وأوضاعهم الصحية، «كنا في بعض الأحيان نتلقى كلاماً جارحاً، إلا أننا تصرفنا بحسب ما تمليه علينا أخلاقنا وواجبنا الإنساني».

وأكد أنه سيواصل عمله التطوعي إيماناً منه بالدور الكبير الملقى على عاتقه، حيث لن تشكل الصعوبات حجر عثرة أمامه، ولن تثنيه عن دوره الإنساني تجاه وباء يهاجم العالم من دون رحمة أو تفرقة.



حملة «الإمارات تتطوع»



تعتبر حملة «الإمارات تتطوع» هي أولى مبادرات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات التي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وهي أكبر حملة وطنية لتبني ودعم وتأكيد دور المتطوعين على مستوى الدولة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والتطوعية والخاصة.

وتهدف الحملة إلى تسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد مقيمين ومواطنين، لحماية المجتمع والحفاظ على صحة الفئات الأكثر تأثراً فيه. وتتيح الحملة للمتطوعين نوعين من التطوع هما التطوع الميداني والتطوع الافتراضي، حيث تسعى إلى تعزيز التطوع كثقافة وطنية وأسلوب حياة في دولة الإمارات، وتوحيد الجهود الاتحادية والمحلية في منظومة واحدة وتحقيق التكامل، والتعريف بالمنصة الوطنية للتطوع «متطوعون.إمارات»، وتسهيل وصول الشباب إلى الفرص التطوعية المناسبة لهم والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم في المناسبات والأزمات.