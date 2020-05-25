تحالف اللقاحات يتوقع ظهور علاج للفيروس في الخريف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد فيروس كورونا يمكن أن تظهر في الخريف، متنبأ بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع، فيما بدأت تايلاند ، أمس الأول السبت، إجراء تجارب على لقاح مضاد للفيروس على القرود، وذلك بعد فحوص إيجابية أجريت على الفئران.

الدرب الطويل

وذكر بيركلي أمس الأحد: «لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح، وما إذا كان ممكناً أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية فيما يتعلق بلقاح محتمل».

ومضى يقول: «لكن سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة، إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم». وأضاف بيركلي: «الدول يجب أن تعمل معا من أجل مشاركة اللقاحات»، موضحا أنه من الممكن أن تكون بعض اللقاحات ناجحة أكثر لمن هم أصغر سناً .

وحثّ منظمة الصحة العالمية على إصدار توجيهات إرشادية واضحة حول استعمال وتوزيع اللقاحات وذلك لمنع أن يتوفر لقاح أولاً للأغنياء على حساب من هم أكثر احتياجاً.

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50 % فرصة نجاح«لقاح أوكسفورد»

قال الرئيس المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحا مضادا لمرض كوفيد-19 إن فرصة نجاح هذه التجربة لا تتجاوز 50 في المئة لأن الفيروس يتلاشى على ما يبدو بسرعة في بريطانيا.

وأوضح أدريان هيل مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد، الذي تعاون مع شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية لتطوير اللقاح، أن من المتوقع ألا تسفر تجربة مقبلة تضم 10 آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال كوفيد-19 في المجتمع.

وقال سوفيت مايسينسي وزير التعليم العالي والعلوم والأبحاث والتطوير في تايلاند إن الباحثين نقلوا تجربة اللقاح إلى القرود بعد الفئران وإنه يأمل في أن يخلصوا إلى «نتيجة أكثر وضوحاً» لفعاليته بحلول سبتمبر/‏ أيلول.

(وكالات)