عشرات الضحايا باشتباكات بين «فصائل أنقرة» بسوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قتل وأصيب عشرات العناصر من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا، مع اتساع رقعة الاقتتال بينها لتقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في ريفي حلب وإدلب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية، فيما اتهمت دمشق القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها، أمس الأحد، باختطاف أكثر من 30 مدنياً في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، في حين لا يزال الوضع الأمني في مخيم «الهول» بريف الحسكة يشي بالقلق، مع تزايد بعض حالات القتل وإشعال الحرائق التي تنفّذها متطرفات من زوجات مقاتلي «داعش» المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية أن «اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين ما تسمى «القوة التنفيذية» التابعة لتنظيم «جبهة النصرة»، أكبر التنظيمات الإرهابية في إدلب من جهة، ومسلحين يسيطرون على عدة مناطق في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الطرفين، وانتشار الفوضى في المنطقة وتخريب ممتلكات بعض المدنيين.

وحسب المصدر نفسه، فقد أصيب عدد من المدنيين وسقط عدد من القتلى وأصيب آخرون من عناصر ما يسمى «لواء الشمال»؛ أحد التنظيمات الموالية لأنقرة، جراء اشتباك بين المسلحين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي على خلفية مقتل اثنين من عناصرهم بعمليات اغتيال نفذها مسلحون من «لواء الشمال» في ريف المدينة قرب الحدود التركية.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر محلية إلى أن مجموعات من مسلحي ما يسمى «أحرار الشرقية»، وصلوا أيضاً إلى مدينة إعزاز للمشاركة في الاقتتال الدائر هناك، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 23 شخصاً من الأطراف المتقاتلة.

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وحسب المصادر، فإن القوات التركية فشلت في فض اقتتال اندلع بين الفصائل الموالية لها جنوبي إعزاز في مناطق متاخمة لمدينة تل رفعت، على خلفية اتهامات متبادلة بالاغتيالات.

من جهة أخرى، قالت الوكالة وقناة «الإخبارية» السوريتان الرسميتان، إن «قوات الاحتلال التركي ومرتزقته اختطفوا أكثر من 30 مدنياً في قرية تل حلف، بريف رأس العين شمال غربي الحسكة»، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن جريمة قتل جديدة وقعت السبت ضمن ما يسمى «دويلة» الهول، حيث نشب حريق في 3 خيم في القطاع الأول من المخيم، وأثناء إخماد الحريق تم العثور على جثة لاجئ عراقي. ووفقاً لمصادر طبية، فإن وفاة اللاجئ جاءت نتيجة تلقيه ضربات عدة على رأسه، فيما تتواصل التحقيقات من قبل قوى الأمن الداخلي «الأسايش» في المخيم للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد هوية القتلة، بينما تشير أصابع الاتهام إلى نساء متشددات من عائلات عناصر التنظيم. وكان المرصد أشار قبل أيام، إلى أن قوى الأمن الداخلي وقوات خاصة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ألقت القبض على مجموعة نسوة هربن من قسم المهاجرات الأجانب في المخيم.

وتزامناً مع ذلك، أفادت مصادر محلية بأن القوى الأمنية تمكنت من اعتقال عدد من عناصر «الأسايش» بتهمة مساعدة عائلات التنظيم على الفرار مقابل مبالغ مالية كبيرة.

(وكالات)