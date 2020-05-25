قادة القوات المسلحة يتبادلون التهاني مع الوحدات بمناسبة عيد الفطر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبادل عدد من كبار ضباط القوات المسلحة التهاني مع الضباط وضباط الصف وأفراد القوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها إلى مختلف الوحدات ونقلوا خلالها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة بهذه المناسبة المباركة.. راجين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وتمنوا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

تأتي هذه الزيارات لتبادل التهاني مع ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد مع اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لضمان سلامة الجميع.

وقد درجت القيادة العامة للقوات المسلحة على مثل هذه الزيارات في المناسبات الدينية والوطنية للاطمئنان على سير العمل وتحقيقاً لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي قواتنا المسلحة.

(وام)