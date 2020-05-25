إحباط محاولة تسلل لـ«داعش» في سامراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

أعلن «الحشد الشعبي»، أمس الأحد، إحباط محاولة تسلل لعناصر من تنظيم «داعش» غرب قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، فيما أقدم مجهول، على إحراق مقر عصائب أهل الحق في محافظة ميسان بعدما حاولت الميليشيات إعادة فتح مقراتها مجدداً.

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وقال إعلام «الحشد» في بيان، إن «قوة من اللواء 314 في الحشد أحبطت محاولة تسلل لمجموعة من «داعش» كانت تنوي استهداف القطعات الأمنية ضمن قاطع غرب سامراء». وأشار البيان إلى أن «القوة استهدفت الإرهابيين بواسطة الأسلحة المساندة والموجهة ما أجبرهم على التراجع والفرار».

وفي العاصمة بغداد ذكر مصدر في الشرطة، أن «مسلحين قاموا برمي قنبلة يدوية على منزل ضمن منطقة الحسينية، شمالي بغداد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة».

وذكرت معلومات أن مجهولين أضرموا النار عند الساعات الأولى من فجر، أمس الأحد، في مقر ميليشيات «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي في محافظة ميسان جنوبي العراق. وهذه ليست المرة الأولى، ففي مارس/‏‏آذار الماضي، أضرم متظاهرون عراقيون، النار بالمقر ذاته. وتعد ميليشيات «عصائب أهل الحق» واحدة من بين أكبر 3 ميليشيات عراقية مدعومة من جانب فيلق القدس ي الإيراني، وتعتبر هذه الميليشيات ضمن الأقوى في العراق.