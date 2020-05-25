شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الإصابات بالجائحة في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، امس الأحد، إلى 99,5 ألف إصابة مقابل أكثر من 108 آلاف، أمس الأول السبت، لتبلغ الحصيلة 5.327.680.

وحسب عداد جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، ووكالة «فرانس برس»، فإن إجمالي الوفيات في العالم وصل إلى أكثر من 342295، فيما تماثل للتعافي 2.066.300 شخص. وتبقى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول الأكثر إصابة بالوباء، مع أكثر من مليون و622 ألف حالة، تليها البرازيل (347,4 ألف)، وروسيا (335,8 ألف).

وسُجّلت الإصابات في 196 بلداً، ومنطقة، منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة، إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي بريطانيا بتسجيلها 36675 وفاة، من أصل 257154 إصابة، تليها إيطاليا مع 32735 وفاة (229327 إصابة). وإسبانيا مع 28678 وفاة من أصل 235290 إصابة، ثم فرنسا مع 28332 وفاة من أصل 182469 إصابة.

وامس الأحد أعلنت الصين (عن 82974 إصابة)، (3 إصابات جديدة بين السبت والأحد)، بينها 4634 وفاة، بينما تعافى 78261 شخصاً.

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وأحصت أوروبا 173551 وفاة من أصل 2.014.969 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في أمريكا اللاتينية والكاريبي 39103 وفيات (715568 إصابة)، وآسيا 13962 وفاة (439229 إصابة)، والشرق الأوسط 8762 وفاة (335953 إصابة)، وأوقيانيا 130 وفاة (8466 إصابة). وفيما تباينت ولايات أمريكية في الموقف من رفع القيود والإبقاء عليها، ثار جدل واسع على الإنترنت حيث اعتبر كثيرون أن الإبقاء على القيود تهديد لحرياتهم، ودعوا إلى التظاهر ضد العزل. وظهرت على الشبكة العنكبوتية دعوة للتظاهر «انتشرت سريعاً»، ويعود ذلك إلى إنشاء صفحة على «فيسبوك» بعنوان «الثورة الأمريكية 2»، من أجل تنسيق تنظيم التظاهرات.

وتنظيم «إليس» الذي تبنى الدعوة نما ليجمع معارضين للعزل وجماعات مسلحة محلية وناشطين دينيين.

و دشن الرئيس دونالد ترامب، امس الأول السبت، موسم الصيف الأمريكي بأول نزهة له منذ شهرين لممارسة رياضة الجولف، في تأكيد على مساعيه للعودة إلى الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة.

ونُظّمت عشرات التظاهرات في كل أنحاء ألمانيا في إطار تحرّك احتجاجي ضد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ الذي ينتشر في البلاد. وتحت شعارات كثيرة من بينها «حرية الفكر»، و«لا تمسّوا الدستور».

وترى هذه المجموعة في إجراءات العزل التي تفرضها الحكومة بداية نظام استبدادي، أو انتهاكاً غير قانوني للحريات الفردية.

وقالت وزارة الصحة إن البرازيل سجلت 965 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس الأول السبت، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 22013 حالة. وأضافت الوزارة أنه يوجد الآن في البرازيل 347398 حالة إصابة مؤكدة ب«كورونا»، بزيادة 16508 حالات، عن يوم الجمعة الماضي. (وكالات)