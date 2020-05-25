كوريا الشمالية تعلن تعزيز قدراتها في «الردع النووي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت كوريا الشمالية، أمس الأحد، تعزيز قدراتها في مجال «الردع النووي»، وذلك خلال اجتماع عسكري برئاسة زعيمها كيم جونج-أون، في أول ظهور علني له منذ نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس، إنه خلال اجتماع للجنة العسكرية المركزية برئاسة كيم «عُرضت إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الردع النووي العسكري للبلاد».وأشارت أيضاً إلى اتخاذ «إجراءات حاسمة»، من دون أن تقدّم تفاصيل حول طبيعة الإجراءات التي اتُخذت بشأن الردع النووي.وقالت: إن المناقشات ركزت على «وضع القوات المسلحة في حالة تأهب»، في سياق «زيادة وتطوير القوات المسلحة».

وبحسب الوكالة، تم اتخاذ إجراءات «لزيادة القوة النارية للقطع المدفعية للجيش الشعبي الكوري وتنميتها بشكل كبير».وأضافت أن المشاركين في الاجتماع درسوا «سلسلة عيوب في الأنشطة العسكرية والسياسية» لكوريا الشمالية، وناقشوا وسائل تأمين «تحسن حاسم» في هذين المجالين.

ولم تحدّد الوكالة موعد انعقاد هذا الاجتماع. لكنها أشارت في خبر منفصل إلى أن كيم أصدر أمراً للقوات المسلحة الأحد، وهذا أول ظهور علني لكيم تتحدث عنه وسائل الإعلام منذ أكثر من 20 يوماً.

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ونشرت صحيفة «رودونج سينمون»، أمس، صوراً من اجتماع اللجنة العسكرية المركزية. وفي إحداها، ظهر كيم على ما يبدو إلى شاشة تلفزيون أثناء قيامه بعرض في قاعة مكتظة بضباط يرتدون بزات عسكرية.

وتزايدت في الآونة الأخيرة التساؤلات حول صحة كيم، بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونج في إبريل/ نيسان الماضي، لكنه عاد وظهر لاحقاً في مشاهد تلفزيونية مبتسماً خلال افتتاح معمل في سونشون، شمالي العاصمة.

ويأتي إعلان بيونج يانج عن الاجراءات بشأن قدراتها في مجال «الردع النووي»، في وقتٍ ذكرت صحف، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ناقشت إمكانية إجراء تجرية نووية ستكون الأولى من نوعها منذ 1992، فيما يمكن أن يشكل تحذيراً لروسيا والصين.

وجاء ذلك بعدما نقل عن مسؤولين أمريكيين معلومات تفيد بأن روسيا والصين تجريان تجارب نووية بطاقة منخفضة. ونفت موسكو وبكين هذه المعلومات. ورأى المدير التنفيذي لجمعية ضبط الأسلحة «آرمز كونترول أسوسييشن» رأى داريل كيمبال، أن قراراً من هذا القبيل قد «يقطع» على الأرجح المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج حول ترسانة كوريا الشمالية النووية.وأشار كيمبال إلى أن في حال أُجريت التجرية النووية الأمريكية، فإن كيم «قد يشعر بأنه غير ملزم باحترام وقف التجارب النووية».

ونفذت بيونج يانج ستّ تجارب نووية بين عامي 2006 و2017، لكنها لم تُجرِ أي تجربة مذاك. ويفرض مجلس الأمن الدولي عليها سلسلة عقوبات مرتبطة بأنشطتها النووية وبرامجها الباليستية. ( ا ف ب)