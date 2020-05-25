الرئيس أردوغان وسلطان عمان يبحثان قضايا إقليمية

إسطنبول/الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس التركي وسلطان عمان، الأحد، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا خلال المحادثة الهاتفية التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وبحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وفي وقت سابق الأحد، أجرى الرئيس أردوغان سلسلة اتصالات مع نظرائه الإيراني حسن روحاني، والباكستاني عارف علوي، والتركماني قربان قولي بيردي محمدوف، والأذري إلهام علييف، وتبادل معهم التهاني بمناسبة عيد الفطر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.