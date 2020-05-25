وزير خارجية إسرائيل: المواجهة مع لبنان "لم تنته"

القدس/ سعيد عموري / الخليج 365

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، الأحد، إن "المواجهة مع لبنان لم تنته بعد".

جاء ذلك في تعليقه على احتفالات لبنان بالذكرى الـ20 لانسحاب إسرائيل من جنوبي البلاد، بحسب القناة (12) الإسرائيلية (خاصة).

وقال أشكنازي، الذي كان قائد الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي عند الانسحاب: "على أرض لبنان تركت أفضل قادتي، لكن المواجهة لم تنته بعد".

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وأضاف: "تركنا لبنان، لكن لبنان ليس وراءنا".

وتابع: "لقد مرت 20 سنة منذ تلك الليلة، خلالها أغلقنا البوابة (الحدودية) أخيرا مع وجود جميع جنود الجيش على أرض إسرائيل".

ويحتفل لبنان في 25 مايو/أيار من كل عام، بذكرى انسحاب إسرائيل في ذات التاريخ عام 2000، من معظم الأراضي اللبنانية التي احتلتها سنة 1978.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من قبل الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.