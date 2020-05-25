السودان.. إطلاق سراح أكثر من 600 سجين

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

أطلقت السلطات السودانية، الأحد، سراح بقية سجناء "الحق العام" في البلاد، الذين يتجاوز عددهم 600؛ بمناسبة حلول عيد الفطر، وتدابير مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي (حاكم) أنه "تم الإفراج عن بقية نزلاء الحق العام بسجون الخرطوم (العاصمة) والولايات (18 ولاية) السبت".

وأشار إلى أن عددهم "تجاوز 600 نزيلا"، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بمناسبة عيد الفطر.

ولم يقدم البيان تفاصيل أكثر عن حصيلة المفرج عنهم من نزلاء الحق العام في السودان، غير أنهم يعدون ممن تم توقيفهم على ذمة قضايا جنائية مرتبطة بالمساس بحق الدولة وليس المواطن.

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ونقل البيان إشادة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة، بـ"الجهود التي بذلتها كافة الجهات وتعاونها من أجل تفريغ السجون من النزلاء".

وقالت إن تلك الجهود تأتي "مراعاة للوضع الصحي الذي تمر به البلاد وازدياد عدد المصابين بكورونا".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أفرجت السلطات السودانية عن 4217 سجينا، ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لكورونا.

ولا توجد إحصائية رسمية عن عدد السجناء في السودان.

وحتى فجر الأحد، بلغت الإصابات بكورونا 3628 بينها 146 وفاة، بحسب السلطات‎ الصحية.

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