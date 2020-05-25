كورونا.. 29 وفاة في مصر و8 بالعراق واثنتان باليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأحد، في مصر والعراق واليمن وسلطنة عمان وموريتانيا، وفق إحصائيات رسمية.



في مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر حسابها بموقع "تويتر"، تسجيل 29 وفاة بكورونا، و752 إصابة، وتعافي 179 مريضا.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 17 ألفا و265، بينهم 764 وفاة، و4 آلاف و807 حالات شفاء.



وفي العراق، أفادت وزارة الصحة، في بيان، بتسجيل 8 حالات وفاة، و160 إصابة بكورونا، وتعافي 153، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 4 آلاف و469، منها 160 وفاة، وألفين و738 حالة تعاف.



من جانبها، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا باليمن (حكومية)، تسجيل حالتي وفاة بالفيروس، و10 إصابات، وتعافي 4 حالات.



وأشارت اللجنة، عبر حسابها في "تويتر"، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 222، بينها 42 وفاة، و10 حالات شفاء.



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ولا يشمل ذلك الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي التي سجلت حتى 18 مايو/ أيار الجاري، 4 حالات فقط بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكم عن العدد الحقيقي للحالات.



في السياق، ذكرت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، في بيان، أنها رصدت حالة وفاة جديدة بكورونا.



وأفادت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 7 آلاف و770، بينهم 37 وفاة، وألف و933 حالة شفاء.



على ذات الصعيد، رصدت وزارة الصحة الموريتانية 10 إصابات بالفيروس و9 حالات شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقال سيدي ولد الزحاف، مدير الصحة العمومية بالوزارة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، إن وزارته سجلت 10 إصابات جديدة.



من جانبه، أعلن رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، في تغريدة عبر "توتير"، شفاء 9 مصابين.



ووفق ولد الزحاف، فإن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 237، بينها 6 وفيات، و15 حالة تعاف.



وحتى مساء الأحد، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و464 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 345 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و287 ألفا، وفق موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.