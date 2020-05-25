مصر.. إصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا تثير دعما وقلقا

إسطنبول/ الخليج 365

دخلت الفنانة المصرية الشهيرة، رجاء الجداوي، التي تناهز 81 عاما، مستشفى شمال شرقي البلاد، عقب تأكد إصابتها بفيروس كورونا، وسط دعم وقلق في أوساط عديدة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، الأحد، عن أميرة مختار نجلة الجداوي، قولها إنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حرارة والدتها وعقب إجراء تحاليل، تبين إصابتها بالفيروس، ودخلت الحجر الصحي بمستشفى أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرق).

وتعد الجداوي أول فنانة مصرية تصاب بالفيروس داخل البلاد، حيث أعلنت وسائل إعلام مصرية في مارس/آذار الماضي، إصابة الفنانة المصرية المعتزلة رولا محمود بكورونا أثناء تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن.

وأثارت إصابة الجداوي، دعما واسعا في أوساط عديدة بالبلاد لا سيما الفنانين، ومنهم يسرا، وإلهام شاهين، ويوسف الشريف.

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غير أن قلقا ومخاوف تثار بشكل واسع بشأن مخالطي الفنانة الجداوي، خاصة وأنها كانت تشارك في المشاهد الأخيرة لعمل درامي قبل أيام قليلة.

فيما نقلت وسائل إعلام محلية، عن الفنان علي قاسم أحد المشاركين في مسلسل "لعبة النسيان" الذي شاركت فيه الجداوي، تأكيدا بأنه قام بعزل نفسه احترازيا.

وتقوم ببطولة المسلسل ذاته، الفنانة المصرية دينا الشربيني، زوجة المطرب عمرو دياب، إلى جانب عدد كبير من الممثلين الذين يلعب بعضهم أدوارا في أعمال أخرى.

وتتمتع الجداوي بمسيرة فنية حافلة تقترب من نصف قرن، ولدت بمحافظة الإسماعيلية في 6 سبتمبر/أيلول 1938، وذاع صيتها كأشهر عارضة أزياء مصرية، قبل أن تشارك في أول عمل سينمائي لها عام 1958.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.