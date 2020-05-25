وفاة مواطن غرقاً في الماويين ببللحمر

باشر مدني ابها مساء اليوم بلاغاً لإجتراف السيول لمركبة بها أشخاص بوادي باغش بمركز الماوين بللحمر ، وقد تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وبالوصول وجد بأن هناك ثلاثة اطفال على حافة الوادي وقد تم انقاذهم من قبل مواطنين قبل اجتراف السيل للمركبة والتي تم العثور عليها على بعد حوالي ٨٠٠ م من نقطة الإجتراف وقد تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليها والعثور بداخلها على امراءة وطفلة وإنتشالهم من قبل فرق الإنقاذ وتسليمهم للهلال الأحمر للتأكد من وضعهم وبمتابعة البحث في الوادي تم العثور على سائق المركبة المفقود من قبل فرق الانقاذ على بعد ٢ كيلو متر تقريبا من نقطة الإجتراف وهو متوفى والحادث باستلام الشرطة حسب الإختصاص .



