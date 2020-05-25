شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تجنبوا هذه الممارسات الخاطئة في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة مقطع فيديو توعوي عبر منصتها التوعوية “عش بصحة”، قدّمت من خلاله عديد من النصائح لاستثمار فترة البقاء في المنازل خلال أيام العيد وذلك بإتباع نمط غذائي متوازن وتهيئة المعدة بشكل تدريجي عبر البدء بكميات قليلة وتجنب الأطعمة الدسمة مع أهمية ممارسة الرياضة لكافة أفراد الأسرة.

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وأكدت الصحة عبر رسائلها التوعوية للعيد على عدم الإفراط في تناول الشوكولاته وحلويات العيد العالية بالسعرات الحرارية والسكريات والدهون والتي تؤدي إلى إضطرابات هضمية وزيادة الوزن.

تأتي هذه الأنشطة استكمالاً للحملة التوعوية التي أطلقتها الصحة في رمضان بالتعاون مع سابك للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وحثهم على إتباع السلوكيات الصحية.