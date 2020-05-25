شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق توكلنا يضيف خاصية السماح بممارسة «المشي» لمدة ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا عن إضافة خاصية السماح بممارسة رياضة المشي في المحيط الخاص بالمستفيدين لمدة ساعة في اليوم، حسبما أعلنت قناة “الإخبارية”.

وبشأن تصريح المشي أوضح تطبيق توكلنا، في وقت سابق، أنها ستكون ساعة واحدة في اليوم وستكون ممارسة رياضة المشي داخل الحي الذي يقيم فيه المستفيد.

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وشدد تطبيق توكلنا على أهمية تحديد موقع السكن بدقة حتى يمكن الحصول على كافة الخدمات والتصاريح بشكل دقيق.

ومن بين الخدمات التي سيتيحها التطبيق قريباً أيضا طلب سيارة إسعاف وعرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها وكذلك الإبلاغ عن حالات مخالفة منع التجول.

يذكر أن تطبيق توكلنا هو التطبيق المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً ويقدم العديد من أنواع التصاريح التموينية خلال فترات منع التجول وعدد الساعات المسموح بها.

ومن بين التصريحات المتاحة حالياً في تطبيق توكلنا : تصريح تموين داخل الحي وهو تصريح ليس له حد أسبوعي، أما تصريح تموين طارئ فهو محدود بأربع مرات أسبوعياً، على أن تكون متفرقة بالأيام ومدة كل منها ساعة، وتتجدد كل يوم سبت الساعة (11:59م).