حميدتي يكشف سبب رفض استقبال وزير الخارجية القطري في السودان

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وقال حميدتي، في مقابلة مع قناة "سودانية 24"، إن وزير الخارجية القطري وصل الخرطوم بعد التغيير الذي جرى في أبريل/ نيسان 2019، دون علم المجلس العسكري، ولذا رفضنا استقباله.

وأشار قائد قوات الدعم السريع إلى أن "جهات ما أرادت إحراج المجلس العسكري بحضور الوزير القطري دون علم المجلس".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، قال مؤخرا إن "مقاطعة قطر من أول مرة، وعدم استقبالهم (القطريين) هو خطأ، وأنه من المفروض استقبالهم وقبولهم كالآخرين".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية.