«من دروس هذا البلاء».. لفتة جميلة في خطبة الشيخ «بن حميد» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تطرق الشيخ صالح بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، خلال خطبة عيد الفطر المبارك بالمسجد الحرام إلى لفتة جميلة غفل عنها الناس في ظل جائحة كورونا. وقال الشيخ بن حميد: “عجيب أمر البشر، من دروس هذا البلاء أن أصبح أقصى أماني الناس أن يعودوا إلى حياتهم السابقة التي كانوا غافلين عن جمالها ووفائها، أدركوا معنى الحديث (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها). Advertisements

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