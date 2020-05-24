هل يفيد دواء الملاريا في مواجهة كورونا؟.. استشاري أمراض معدية يجيب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور نزار باهبري استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية، إن الدراسات الحديثة بشأن كورونا أثبتت أن دواء الملاريا ضعيف في مواجهة حالات كورونا الحرجة والتي تتواجد في العناية المركزة.
وقال “باهبري” في مداخلة مع قناة الإخبارية: “إن تأثير دواء الملارية أثبت عدم جدواه في الحالات المتأخرة من المرض والتي تتواجد في العناية المركزة، ولكن في الحالة المبكرة قد يكون مفيد”.
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