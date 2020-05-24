شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات الحصول على «تصريح تموين» داخل الأحياء من «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تطبيق توكلنا، اليوم الأحد، عن خطوات وطريقة الحصول على تصريح تموين داخل الأحياء خلال فترة منع التجول الكلي خلال أيام عيد الفطر المبارك.

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وقال تطبيق توكلنا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي “تويتر”: أخي الكريم يمكن الحصول على تصريح تموين من خلال الخطوات التالية: “من صفحة “التصاريح” ضغط علامة + ثم، لتصريح تموين داخل الحي ضغط “تموين” ثم، “تموين داخل الحي” ثم “طلب تصريح”.

وتابع التطبيق “أن خطوات الحصول على تصريح تموين طارئ تتمثل في الخطوات التالية: “ضغط “تموين” ثم “تموين طارئ” ثم تحديد الوجهة ثم “طلب تصريح”، لتصريح مؤقت لسائق ضغط “تصريح مؤقت لسائق” ثم، تعبئة البيانات المطلوبة”.

يذكر أن طبيق توكلنا، أوضح في وقت سابق، أنه يمكن الحصول على تصريح “تموين داخل الحي” يوميًّا بين الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا خلال فترة المنع الكلي لقضاء الاحتياجات التموينية الضرورية داخل النطاق المحدد؛ بينما يتيح طلب تموين طارئ ساعة في اليوم خلال فترات المنع للتنقل بها وبحد ٤ ساعات أسبوعيًّا.