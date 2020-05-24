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وأضاف: "أوقفناها نحن ناس الدعم السريع الكعبين ديل ولو ما أوقفناها لتحول المعتصمين إلى رماد".
وكشف دقلو عن "مخطط لـ"شيطنة" الدعم السريع من أفراد داخل المنظومة العسكرية بعد 3 أيام من استلام المجلس العسكري للحكم وقتها". وقال: "لاحقاً سنذكر هذه التفاصيل بالأسماء".
كانت هذه تفاصيل خبر "13 دبابة"... حميدتي يكشف لأول مرة "مخطط إبادة" يوم "عزل البشير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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