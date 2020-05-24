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وصرح نائب رئيس مجلس السيادة قائلًا: "نحن أولى أن نصلح بين الليبيين، هناك عائلات سودانية كثيرة في ليبيا وعائلات ليبية كثيرة هنا بالسودان. لا علاقة لي بشكل مباشر مع حفتر، عندي وسطاء معه وأوضحت لهم المبادرة وبالفعل قبلت في البداية لكنها رفضت بعد ذلك".
كما أكد قائد قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، أنه لا توجد قوات سودانية تحارب في ليبيا وأنه لن تتواجد قوات هناك، حيث الحرب الدائرة لا معنى لها، ومن الأفضل أن يتصالح الطرفان.
وأوضح دقلو أيضا أن هناك فارق بين الحرب في ليبيا والأخرى في اليمن، على حد تعبيره، مضيفأ أن "المشاركة في الحرب باليمن ضمن تحالف مع الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي".
ويواجه السودان اتهامات بمشاركة قوات من الدعم السريع في القتال الدائر بليبيا وهو يتم نفيه بشكل قاطع من المسؤولين بالسودان.
وتشارك وحدات من القوات المسلحة السودانية في تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية يقوم، منذ سنوات، بعمليات ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي يكشف تفاصيل مبادرة للصلح في ليبيا رفضها حفتر ووافقت عليها الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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