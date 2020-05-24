الملك سلمان يغرد على "تويتر" لأول مرة منذ أكثر من شهر... ماذا قال

وقال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك، بعد أن منّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه. نرى الأمل في قادم أيامنا، متحلين بالعزم والإيجابية؛ لنتجاوز كل بلاء، ونسأل الله أن يعيده علينا وعلى العالم أجمع ونحن أعز شأناً وأحسن حالاً. وكل عام وأنتم بخير".
وكان العاهل السعودي قال أمس السبت، خلال كلمة للمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن العالم يواجه ونحن جزء منه جائحة صحية واقتصادية لم يشهد لها مثيلا.
وأضاف "إنني أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم، ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي، مستعيضين عن اللقاءات وتبادل التهاني مباشرة، بالتواصل والمعايدة والتهنئة بالاتصالات والمراسلات والتواصل عن بعد".
ودعا "أن تكون الأمة العربية والإسلامية، والعالم أجمع، في صحة وعافية ويحفظها من كل بلاء ومكروه، وأن يعيد علينا العيد، وقد رفع الله عنا وعن الإنسانية جمعاء هذ الوباء، وكل بلاء".
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