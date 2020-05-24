مصر تسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات "كورونا" والإصابات تتجاوز الـ17 ألف

وذكرت وزارة الصحة المصرية، في بيان، أنه "تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 29 حالة جديدة".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 17265 حالة، من ضمنهم 4807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة".

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وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خالد عبد الغفار، قال الخميس الماضي، إن تحليل البيانات يعتمد على التنبؤ المستقبلي الخاص بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن نقطة الانعطاف تكون عند الوصول إلى نقص حالات الإصابة بالكورونا أو اختفائها تماما.

وأكد أنه يوجد سيناريو افتراضي لمعدلات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر، قائلا: "إحنا مش 14 ألف حالة، إحنا 71 ألف حالة".

كما قال إن "مصر ستصل لتسجيل 20 ألف حالة إصابة بكورونا يوم 28 مايو/ أيار الجاري"، موضحا: "نصل إلى 40 ألف حالة كحد أقصى، وبعدها يتم الإعلان عن تسجيل صفر إصابات".