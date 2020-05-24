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وقال شقيق العريس إبراهيم بن برسيس المتعاني، إن "زواج شقيقه كان مقررا في الثالث من شوال الجاري، غير أن ما فرضته جائحة كورونا والتعليمات الرامية إلى سلامة الجميع من الفيروس والمتمثلة في الابتعاد عن المخالطة والمناسبات الاجتماعية، أدى إلى إقامة الزواج بهذه الكيفية في الصباح الباكر، دون تكاليف أو تجمعات امتثالاً للأوامر والتعليمات".
وعن تفاصيل الزواج، قال شقيق العريس: مراسم زواج شقيقي تمّت خلال 30 دقيقة فقط في منزل خالنا "صالح المتعاني" وهو والد العروسة، الذي بارك الفكرة ورحّب بها، في ظل هذه الظروف الطارئة، حيث لم يعتد المجتمع إقامة الزيجات في مثل هذا التوقيت.
كانت هذه تفاصيل خبر "استغرقت 30 دقيقة"... إقامة مراسم زواج للمرة الأولى صباحا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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