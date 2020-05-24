شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يجدد الدعوة لاحترام الإجراءات الوقائية بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى الدعوة إلى احترام الإجراءات الوقائية بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والحذر والتقيد التام بتعليمات الجهات المختصة.. مشددا على أن عدم التراخى بشأن ذلك يعد أولوية قصوى.

وأشار الغزواني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الموريتانية اليوم /الأحد/ - إلى تماثل تسعة مواطنين للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأن حالات التعافي تتم بفضل الله ثم بجهود الجميع.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت اليوم تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي في البلاد منذ شهر مارس الماضي 237 حالة، تعافى منها 15، بينما توفي 6، فيما يواصل 216 علاجهم في المشتشفيات.

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