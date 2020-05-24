شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جديدة لمواطن مصاب بكورونا فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد، عن وفاة مواطن مُصاب بمرض كورونا (كوفيد 19) يبلغ من العمر 51 عامًا ليصل عدد الوفيات بالسلطنة إلى 37 وفاة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوزارة تتقدم إلى ذوي الفقيد بخالص العزاء والمواساة سائلة الله سبحانه أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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